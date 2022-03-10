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Встреча Лаврова и Кулебы завершилась

Переговоры глав МИД России и Украины Лаврова и Кулебы в Анталье продлились 90 минут

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и турецким министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анталье завершились. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Встреча завершилась. В ближайшее время состоится пресс-конференция Сергея Лаврова», — рассказала дипломат. Отмечается, что переговоры продлились около 90 минут.

Ранее стало известно, что Чавушоглу встретился с Кулебой до трехсторонних переговоров с участием российского министра иностранных дел. Также отмечалось, что стороны возлагают больше надежды на эти переговоры, которые смогут способствовать сдвигу в мирном урегулировании украинского кризиса.

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Виктория Кондратьева
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