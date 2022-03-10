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Состоялись переговоры глав МИД Турции и Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу сообщил о встрече с Кулебой перед переговорами с Лавровым

Фото: Turkish Foreign Ministry / Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой до трехсторонних переговоров с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом турецкий министр сообщил на личной странице в Twitter.

«Состоялись переговоры с [министром иностранных дел Украины] Дмитрием Кулебой в преддверии трехсторонней встречи», — говорится в сообщении турецкого дипломата.

Ранее Кулеба заявил, что настроен на серьезный разговор с Сергеем Лавровым. Украинский министр также добавил, что Киев давно хочет прямого разговора между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что предложит это Лаврову в ходе беседы.

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Встреча Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу состоится 10 марта на полях Анталийского дипломатического форума. Стороны возлагают больше надежды на эти переговоры, которые, вероятно, будут способствовать сдвигу в мирном урегулировании украинского кризиса.

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Дмитрий Сотак
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