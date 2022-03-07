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В МИД России подтвердили намерение провести встречу Лаврова и Кулебы в Анталье

Захарова потвердила, что в Анталье планируется встреча Кулебы и Лаврова

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что в Анталии планируется провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел Украины, России и Турции. Ее слова приводит ТАСС.

Дипломат отметила, что в соответствии с достигнутой в ходе телефонного разговора президентов России и Турции договоренностью, встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу состоится на полях Анталийского дипломатического форума.

Ранее стало известно, что третий раунд переговоров между Россией и Украиной, который должен состояться 7 марта, перенесли на 17:00 по Москве.

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Позднее, 28 февраля, Россия и Украина провели первый этап переговоров для урегулирования конфликта. Второй этап переговорного процесса прошел 3 марта.

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Варвара Кошечкина
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