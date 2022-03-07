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Переговоры России и Украины перенесли на 17:00

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной перенесли на 17:00 по Москве

Фото: Максим Гучек / БелТА /ТАСС

Переговоры делегаций России и Украины, которые должны состояться в понедельник, 7 марта, перенесли на более позднее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Подоляка, советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что третий раунд переговорного процесса начнется в 17:00 по Москве. Помимо этого уточняется, что в составе украинской делегации изменений нет.

Ранее стало известно о прибытии в Белоруссию российской делегации для продолжения переговоров с Киевом. Ее состав также остался неизменным. Самолет с делегацией от России приземлился в Бресте.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной операции по демилитаризации Украины и защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Позднее, 28 февраля, Россия и Украина провели первый этап переговоров для урегулирования конфликта — встреча продлилась пять часов. Новый этап переговорного процесса прошел 3 марта.

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Варвара Кошечкина
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