Переговоры России и Украины перенесли на 17:00

Переговоры делегаций России и Украины, которые должны состояться в понедельник, 7 марта, перенесли на более позднее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Михаила Подоляка, советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что третий раунд переговорного процесса начнется в 17:00 по Москве. Помимо этого уточняется, что в составе украинской делегации изменений нет.

Ранее стало известно о прибытии в Белоруссию российской делегации для продолжения переговоров с Киевом. Ее состав также остался неизменным. Самолет с делегацией от России приземлился в Бресте.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной операции по демилитаризации Украины и защите Донбасса. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР. Позднее, 28 февраля, Россия и Украина провели первый этап переговоров для урегулирования конфликта — встреча продлилась пять часов. Новый этап переговорного процесса прошел 3 марта.