Самолет с российской делегацией приземлился в аэропорту Бреста

В аэропорту Бреста приземлился самолет с членами российской делегации, прибывшей для очередного раунда переговоров с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные FlightRadar.

Борт вылетел из Москвы в 11:22 мск. В ближайшее время переговорщики выедут на автомобилях к месту встречи с представителями украинской стороны в Брестской области.

Ранее 7 марта политолог Юрий Воскресенский сообщил, что третий раунд переговоров назначен на 15:00 мск в Беловежской Пуще в Доме охотника, где проводился предыдущий этап.

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта.

