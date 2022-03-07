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Политолог рассказал о запланированном времени российско-украинских переговоров

Политолог Воскресенский заявил, что переговоры Москвы и Киева запланированы на 15:00

Фото: БелТА / РИА Новости

Начало переговоров России и Украины запланировано на 15:00 по московскому времени. Об этом заявил белорусский политолог Юрий Воскресенский, его слова передает «Интерфакс».

«Начало переговоров запланировано на 15:00 мск, однако время может сместиться из-за проблем с логистикой у украинской делегации», — объяснил он.

Специалист отметил, что переговоры пройдут в Беловежской Пуще в Доме охотника, где проводился предыдущий этап.

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны и заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров прошел 3 марта.

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Никита Абрамов
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