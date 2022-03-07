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Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров

Делегация от России прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной

Фото: БелТА / РИА Новости

Делегация от РФ прибыла в Белоруссию для российско-украинских переговоров, которые ожидаются в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Делегация на месте, переговоры скоро. Уточняем информацию от украинской стороны», — заявил источник агентства.

Отмечается, что состав российской делегации не изменился, место проведения переговоров, Беловежская Пуща, также осталось прежним.

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28 февраля

28 февраля Россия и Украина провели первый этап переговоров. Они начались примерно 14:00 по московскому времени и продлились около пяти часов. Второй раунд переговоров Москвы и Киева прошел 3 марта.

О начале военной операция по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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