Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кулеба раскрыл детали встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что достичь решения о прекращении огня не удалось

Фото: Johanna Geron / Reuters

Достичь решения о прекращении огня в ходе переговоров между главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым, которые прошли в турецкой Анталье, не удалось. Такие детали встречи раскрыл украинский дипломат, передает РИА Новости в четверг, 10 марта.

По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и возможность введения режима прекращения огня. Однако достичь соглашения по последнему пункту не удалось, сообщил он.

«Мы также обсудили вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Мы не достигли прогресса в этом, поскольку кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу», — пояснил Кулеба.

Встреча представителей России и Украины при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу прошла 10 марта и длилась около 90 минут. Для Лаврова и Кулебы эти переговоры первые с момента начала российской военной спецоперации на Украине. По словам главы украинского МИД, они стали сложными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Лавров назвал роддом в Мариуполе базой батальона «Азов»
Еще в одном российском регионе отменили большинство ограничений из-за COVID-19
Президентом Венгрии впервые избрали женщину
Путин обсудил Украину с Макроном и Шольцем
В России захотели изменить правила покупки квартир на жилищные сертификаты
Мужчина за год похудел на 35 килограммов и раскрыл секрет успеха
Приезжие напали на москвича в подъезде и потребовали отдать им квартиру
Диетолог назвал полезную замену картофельным чипсам
Названо число бежавших в Венгрию украинцев
Названа цель возможной национализации активов уходящих из России компаний
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.