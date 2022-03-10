Кулеба раскрыл детали встречи с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что достичь решения о прекращении огня не удалось

Достичь решения о прекращении огня в ходе переговоров между главами МИД Украины и России Дмитрием Кулебой и Сергеем Лавровым, которые прошли в турецкой Анталье, не удалось. Такие детали встречи раскрыл украинский дипломат, передает РИА Новости в четверг, 10 марта.

По словам Кулебы, в ходе переговоров стороны обсудили вопрос открытия гуманитарных коридоров на территории Украины и возможность введения режима прекращения огня. Однако достичь соглашения по последнему пункту не удалось, сообщил он.

«Мы также обсудили вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Мы не достигли прогресса в этом, поскольку кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу», — пояснил Кулеба.

Встреча представителей России и Украины при участии министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу прошла 10 марта и длилась около 90 минут. Для Лаврова и Кулебы эти переговоры первые с момента начала российской военной спецоперации на Украине. По словам главы украинского МИД, они стали сложными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).