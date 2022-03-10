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Кулеба назвал сложными переговоры с Лавровым

Глава МИД Украины Кулеба назвал сложными переговоры с Лавровым

Фото: Turkish Foreign Ministry / Reuters

Переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, прошедшие в турецкой Анталье в четверг, 10 марта, были сложными, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский дипломат рассказал, что разговор с Лавровым длился полтора часа при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. По его словам, в ходе общения они достигли договоренности продолжить усилия для нахождения гуманитарного решения на местах.

При этом стороны не смогли достичь соглашения по прекращению огня.

Встреча Лаврова и Кулебы состоялась на полях дипломатического форума в Анталье. До этого Чавушоглу отдельно провел переговоры с каждой из сторон. С московской делегацией она прошла в формате «без галстуков».

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Варвара Кошечкина
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