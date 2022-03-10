Лавров заявил о намерениях вести серьезный разговор с Украиной

Лавров заявил, что желает серьезного разговора с Украиной на площадке в Белоруссии

Москва намерена вести серьезный разговор с Киевом по урегулированию кризиса на переговорной площадке в Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, трансляция пресс-конференции доступна на YouTube.

По словам дипломата, переговоры на белорусской территории не должны закончиться подписанием «каких-то формальных бумаг», необходимо согласовывать реальные вещи, которые приведут к «всеобъемлющему урегулированию украинского кризиса».

Также глава МИД РФ пожелал, чтобы такие встречи помогли решить проблему с обеспечением безопасности на европейском континенте в целом. «С безусловным учетом интересов всех без исключений стран», — подчеркнул Лавров.

Встреча Ларова и Кулебы состоялась в турецкой Анталье в четверг, 10 марта. Сторонам не удалось добиться прекращения огня и новых договоренностей о политическом урегулировании.