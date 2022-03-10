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Лавров рассказал о начавшем понимать подход России Зеленском

Глава МИД Лавров заявил, что президент Украины Зеленский начал понимать подход России

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Последние заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что в Киеве начали понимать подход России. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС в четверг, 10 марта.

По словам министра, Москва не хочет отказывать украинскому народу в безопасности и готова обсуждать соответствующие гарантии вместе с гарантиями безопасности европейских стран и России.

«И то, что сейчас, судя по выступлениям президента Зеленского, понимание именно такого подхода начинает пробивать себе дорогу, вселяет определенный оптимизм», — отметил Лавров.

Ранее 10 марта в турецкой Анталье завершились переговоры между Лавровым и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, которые стали первыми с начала военной спецоперации Москвы по защите Донбасса. Встреча продлилась полтора часа, в ней также принял участие министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Стороны обсудили вопросы открытия гуманитарных коридоров и установления режима прекращения огня.

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Варвара Кошечкина
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