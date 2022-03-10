Лавров указал на угрозу гражданской авиации при передаче Киеву ПЗРК

Лавров заявил, что передача ПЗРК Украине создает угрозу гражданской авиации

Передача переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Украине создает угрозу гражданской авиации, непонятно, куда попадет оружие дальше, заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Что касается поставок оружия на Украину из-за границы, то мы видим, насколько опасно действуют сейчас наши западные коллеги, включая Евросоюз, который (...), по сути дела, поощряет поставки смертоносного оружия на Украину, включая тысячи переносных зенитно-ракетных комплексов, которые на плече могут перемещаться куда угодно и которые очень часто террористы использовали для того, чтобы создавать угрозы для гражданской авиации», — сказал министр после переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Переговоры Сергей Лаврова, Дмитрия Кулебы и турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу состоялись в Анталье в четверг, 10 марта, и продлились около 90 минут.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что, помимо поставок противотанковых ракет NLAW, правительство Британии рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче Украине современных ПЗРК Starstreak. По его словам, этот комплекс будет попадать под определение оборонительного вооружения.