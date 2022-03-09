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В Британии рассказали об усилении ВСУ современными зенитными комплексами

Правительство Британии рассмотрит вопрос о передаче ПЗРК Starstreak для Украины

Фото: Matt Cetti-Roberts / Globallookpress.com

Помимо поставок противотанковых ракет NLAW, правительство Британии рассмотрит вопрос о безвозмездной передаче Украине современных переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Starstreak. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, выступая в Палате общин британского парламента, сообщили Sky News.

«В ответ на просьбы Украины правительство приняло решение изучить передачу высокоскоростных переносных зенитных ракет Starstreak. Мы полагаем, что этот комплекс будет попадать под определение оборонительного вооружения, и тем самым мы позволим украинским войскам лучше защищать свое небо», — заявил министр.

Также глава оборонного ведомства отчитался перед парламентом о ходе поставок британского вооружения для усиления ВСУ. «На первом этапе мы поставили [на Украину] 2000 противотанковых ракет NLAW, стрелковое вооружение и боеприпасы. Мы увеличили поставки, я могу рассказать, что мы на сегодняшний день доставили 3615 ракет NLAW и продолжаем поставлять их. В скором времени мы также начнем поставку противотанковых комплексов Javelin», — рассказал глава Минобороны страны.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил об отказе немецкого правительства от поставок военных самолетов для ВВС Украины и отметил, что такие поставки не относятся к усилиям Берлина по урегулированию текущего кризиса. Политик напомнил, что германская сторона предоставляет Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также оборонительное вооружение.

9 марта официальный представитель МИД Китая Чжао Линцзянь сообщил, что китайский Красный Крест направит для Украины груз с гуманитарной помощью на сумму пять миллионов юаней (около 790 тысяч долларов). О сроках проведения транспортировки будет объявлено позже.

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Дмитрий Сотак
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