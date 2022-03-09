Германия отказалась поставлять Украине боевые самолеты

Канцлер Германии Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву боевые самолеты

Поставки боевых самолетов на Украину не относятся к усилиям Берлина по урегулированию текущего кризиса. Об отказе ФРГ от предоставления боевых самолетов Киеву заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает ТАСС.

Политик напомнил, что германская сторона предоставляет Украине финансовую и гуманитарную помощь, а также оборонительное вооружение. «Мы должны тщательно думать, что мы должны делать, и к этому точно не относятся боевые самолеты», — подчеркнул он.

Шольц также добавил, что решение конфликта на Украине должно быть дипломатическим. «Всем понятно, что военное решение конфликта не имеет смысла, нам нужно дипломатическое решение, и мы прикладываем согласованные усилия для этого вместе с нашими международными партнерами», — уточнил он. Политик понадеялся на прогресс в переговорах между Москвой и Киевом.

Немецкий канцлер потребовал от президента России Владимира Путина вывести войска с украинской территории и указал на необходимость перемирия.

Ранее сообщалось, что Шольц отказался комментировать дальнейшие поставки немецкой боевой техники на Украину. «Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое», — резюмировал он.