Германия отказалась комментировать дальнейшие поставки оружия на Украину
Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия поставила Украине только оборонительное оружие
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставила на Украину только оборонительное оружие, пишет РИА Новости.
По информации агентства, Шольц также отказался комментировать дальнейшие поставки боевой техники. «Мы решили, что о конкретных деталях, исходя из соображений безопасности, не хотим сообщать слишком многое. Речь идет всегда об оборонительном вооружении, я считаю, что это очень важно уточнить», — подчеркнул канцлер.
26 февраля стало известно, что Германия отправит оружие на Украину. Страна обещала поставить на Украину 1 тысячу противотанковых орудий и 500 ракет Stinger. Позднее Шольц оценил это решение и назвал его правильным.