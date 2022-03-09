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Китай направит гуманитарную помощь для Украины

Китайский Красный Крест направит Украине гумпомощь на 790 тысяч долларов

Фото: Li He / XinHua / Globallookpress.com

Китайский Красный Крест направит для Украины груз с гуманитарной помощью на сумму пять миллионов юаней (около 790 тысяч долларов), сообщил официальный представитель МИД Китая Чжао Линцзянь, передает Reuters.

Решение об отправке экстренной партии гумпомощи для украинских граждан было оглашено еще 7 марта. На данный момент китайский Красный Крест наконец согласовал объемы помощи, о сроках проведения транспортировки будет объявлено позже.

Ранее российский Межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине сообщил, что Россия подготовила для Украины 13,5 тысячи тонн гуманитарных грузов. В ведомстве также подчеркнули, что на данный момент на Украине проведено 80 гуманитарных акций в 123 населенных пунктах.

9 марта лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что в сложившейся между Россией и Украиной ситуации необходимо поощрять обе стороны, чтобы они поддерживали динамику переговоров, преодолевали трудности, продолжали контакты и добивались результатов. Основной задачей мирного урегулирования на данный момент Си Цзиньпин счел предотвращение дальнейшей эскалации ситуации и ее выхода из-под контроля.

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Дмитрий Сотак
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