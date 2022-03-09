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Китай призвал к поддержке переговоров между Россией и Украиной

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал к поддержке мирных переговоров между Москвой и Киевом

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

В ситуации между Россией и Украиной необходимо поощрять обе стороны, чтобы они поддерживали динамику переговоров, преодолевали трудности, продолжали контакты и добивались результатов. К этому призвал международное сообщество лидер Китая Си Цзиньпин на видеосаммите с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, передает «Синьхуа».

Глава государства заявил об обеспокоенности в связи с текущим кризисом и выразил сожаление по поводу того, что на европейской территории начался военный конфликт. Он призвал к поддержке мирных переговоров между Москвой и Киевом.

Основной задачей на данный момент Си Цзиньпин счел предотвращение дальнейшей эскалации ситуации и ее выхода из-под контроля. «Мы должны призвать к максимальной сдержанности, чтобы предотвратить масштабный гуманитарный кризис», — заявил он.

В конце февраля Китай призвал к мирному урегулированию кризиса между Россией и Украиной. Такое заявление Си Цзиньпин сделал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

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Виктория Кондратьева
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