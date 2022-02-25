Китай призвал Украину к переговорам с Россией

Китай призывает к мирному урегулированию кризиса между Россией и Украиной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводятся в сообщении МИД КНР.

«Китайская сторона поддерживает [дипломатическое] урегулирование между Россией и Украиной путем [мирных] переговоров и выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств, соблюдение положений и принципов Устава ООН», — призвал председатель.

Он подчеркнул, что китайское правительство намерено продолжить сотрудничество с партнерами Китая в целях формирования новой системы международной безопасности, ядром которой выступит ООН.

25 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины.

Ранее Путин распорядился начать военную операцию по защите Донбасса. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Кремля нет цели захватить Украину. Кроме того, он готов начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом притеснять украинских военнослужащих.