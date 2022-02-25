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Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины

Президент России Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг Украины

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры и обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом пишет ТАСС.

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В ходе разговора Си настоял на том, чтобы Москва и Киев урегулировали кризис мирным путем. Он также призвал сформировать эффективный и устойчивый механизм безопасности.

Китайский политик настоял на том, чтобы «уйти от менталитета холодной войны» и уважать озабоченности самых разных государств в сфере безопасности.

24 февраля Путин распорядился начать военную операцию в Донбассе, цель которой — демилитаризация Украины. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что у Москвы нет цели захватить Украину. Кроме того, она готова и начать переговоры, но только после того, как украинские военные сложат оружие. Лавров также заверил, что российская сторона не собирается каким-либо образом угнетать украинских военнослужащих.

Виктория Кондратьева
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