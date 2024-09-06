Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:14, 6 сентября 2024Мир

Лавров рассказал о встрече с Кулебой в Турции

Лавров рассказал о встрече с Кулебой в 2022 году по просьбе турецких властей
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в 2022 году. Она состоялась на дипломатическом форуме в Анталье по просьбе турецких властей, отметил министр в интервью телеканалу РБК.

«Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной», — сказал он.

Лавров отметил, что украинская сторона настояла на посредничестве турецкого министра. Сам Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что «это очень серьезно» и что украинскому министру «есть что передать».

Во время встречи Кулеба с бумажки зачитал то, что много раз говорил и до начала специальной военной операции. Тогда Лавров спросил своего турецкого коллегу, где же обещанное послание. В ответ министр иностранных дел Турции «тоже удивился», подчеркнул глава МИД России.

В ответ на слова Кулебы Лавров подчеркнул, что в Белоруссии ведется переговорный процесс и все детали могут обсуждаться там.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции, между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Наемники ВСУ в Курской области теряют пыл и просят о ротации. Что происходит на этом направлении?

      В ЛНР рассказали о наступлении российских военных на одном из направлений

      Минобороны заявило о новой попытке ВСУ ударить по России

      Взрывы прогремели в Киевской области

      Женщина рассказала о трех оборонявшихся в Курской области ради жителей бойцах «Ахмата»

      Суд начал рассмотрение дела сбившего девять человек в Благовещенске водителя

      Сбивший шесть дронов ВСУ «Баба-яга» командир рассказал о пережитом ударе беспилотника

      Российский командир раскрыл время от обнаружения дронов ВСУ до их сбития

      Россиянин побывал в Пакистане и раскрыл ужасающую особенность жизни в стране

      ВС России уничтожили французскую САУ Caesar в ДНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше