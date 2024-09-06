Лавров рассказал о встрече с Кулебой в Турции

Лавров рассказал о встрече с Кулебой в 2022 году по просьбе турецких властей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в 2022 году. Она состоялась на дипломатическом форуме в Анталье по просьбе турецких властей, отметил министр в интервью телеканалу РБК.

«Тогдашний глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу позвонил мне и очень просил приехать, поскольку украинская сторона и, в частности, сам Кулеба передали туркам идею о встрече со мной», — сказал он.

Лавров отметил, что украинская сторона настояла на посредничестве турецкого министра. Сам Чавушоглу, в свою очередь, заявил, что «это очень серьезно» и что украинскому министру «есть что передать».

Во время встречи Кулеба с бумажки зачитал то, что много раз говорил и до начала специальной военной операции. Тогда Лавров спросил своего турецкого коллегу, где же обещанное послание. В ответ министр иностранных дел Турции «тоже удивился», подчеркнул глава МИД России.

В ответ на слова Кулебы Лавров подчеркнул, что в Белоруссии ведется переговорный процесс и все детали могут обсуждаться там.

Весной 2022 года, почти сразу после начала специальной военной операции, между Россией и Украиной состоялись переговоры в Стамбуле. Стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который должны были гарантировать США, Франция, Великобритания и Китай, однако позже переговоры были прекращены.