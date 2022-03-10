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Россия оценила события вокруг Украины как агрессию против всего русского

Глава МИД Лавров назвал украинский кризис актом агрессии Запада против всего русского

Фото: Sergei Ilnitsky / Reuters

Москва считает украинский кризис и связанные с ним события агрессией против всего русского в мире. Такую оценку происходящему дал глава МИД России Сергей Лавров во время конференции после переговоров с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Трансляцию передает ТАСС.

«Речь идёт совсем не об Украине. Речь идёт об агрессии против всего русского — интересы, религия, культура, язык, безопасность и прочее», — пояснил российский министр. По словам Лаврова, страны Запада добиваются от Украины постоянной работы против интересов России.

Дипломат уверен, что реакция стран Запада на российскую спецоперацию на Украине говорит о серьезном конфликте интересов. «Действительно идёт бой не на жизнь, а на смерть за право России быть на политической карте мира при полном уважении своих законных интересов», — оценил Лавров текущую международную обстановку.

Лавров встретился со своим украинским коллегой в турецкой Анталии. Диалог между двумя дипломатами продлился полтора часа. Кулеба назвал переговоры сложными, но рассказал, что стороны нашли общее понимание касательно гуманитарных вопросов на местах.

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Дмитрий Настасьев
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