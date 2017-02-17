Депутат Рады помешал досмотреть вооруженных участников блокады Донбасса

Депутат Верховной Рады помешал провести досмотр вооруженных участников торговой блокады Донбасса. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в районе города Бахмут остановили автобус, в котором находились около 20 человек в камуфлированной одежде, у некоторых на лицах были маски. Транспортное средство двигалось в сопровождении депутата Верховной Рады, его имя не называется.

«Во время проверки и осмотра салона автобуса был обнаружен охотничий карабин "СКС", который имел визуальные признаки изменения конструкции. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа полиции, но депутат забрал оружие к себе в автомобиль и уехал с места, не предоставив возможности провести необходимые следственные действия», — сказано в публикации.

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Ранее в этот же день блокпост противников торговли Украины с Донбассом около Бахмута был окружен спецназом Министерства внутренних дел Украины. Участники блокады заявили, что заняли боевые позиции и готовы к отражению нападения. Активисты предупредили силовиков, что если во время штурма «прольется кровь» участников блокады, они «лично ответят перед теми, кто останется в живых».

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты, выступающие против торговли с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), заблокировали узловую железнодорожную станцию Светланово, а также движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое.