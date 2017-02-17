Участники блокады Донбасса в случае штурма пригрозили ответить кровью за кровь

Блокпост в Бахмуте Донецкой области (подконтрольная Киеву территория), организованный участниками блокады железнодорожных путей, окружен спецназом Министерства внутренних дел Украины. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщается на странице штаба активистов в Facebook.

«Редут "Запорожье" в Бахмуте окружен спецподразделениями полиции, в частности спецназом главка МВД Донецкой области и бывшим "Беркутом"», — говорится в сообщении. Также отмечается, что силовики готовятся к штурму.

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Участники блокады заявили, что уже заняли боевые позиции и готовы к отражению нападения. При этом активисты предупредили должностных лиц силового ведомства, что если во время штурма «прольется кровь» участников блокады, они «лично ответят перед теми, кто останется в живых».

С конца января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов на юго-востоке страны) и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона. Сначала они перекрыли железнодорожные пути, а потом и автомобильную дорогу.

Из-за этого с 17 февраля на Украине в течение месяца действует чрезвычайный режим в энергетике. Компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.