Киев обвинил Россию в причастности к устроенной ветеранами АТО блокаде Донбасса

Заместитель главы кабинета министров Украины Павел Розенко усмотрел в блокаде Донбасса, организованной украинскими радикалами, «руку Москвы». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Надо говорить с теми людьми, которые организовали эту блокаду. Ибо я убежден, что большинство людей используют втемную (...). И сегодня Россия использует их в борьбе против украинского государства», — высказал мнение вице-премьер.

С 17 февраля на Украине в течение месяца действует чрезвычайный режим в энергетике. Государственная компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.

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Днем ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении проблемы угольной блокады. Правительству поручено принять исчерпывающие меры по диверсификации источников поставки угля и созданию резерва энергетического угля, обеспечить приостановку экспорта с Украины угля-антрацита.

В конце января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов в Донбассе) и депутаты выступили против торговли с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Тогда активисты заблокировали железнодорожные пути из Донбасса, а позднее и автомобильную дорогу в Луганской области. При этом они обвинили президента и правительство в измене Родине, передавало издание «Гордон».

Киев регулярно обвиняет Москву в причастности к конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России против Украины. Москва со своей стороны отвергает обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств и подчеркивая, что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

