Киевские радикалы подожгли дымовые шашки в поддержку блокады Донбасса

Сотни радикально настроенных участников митинга третьей годовщины Майдана — массовых протестных акций в столице Украины и ряде других городов зимой 2013-2014 годов — пришли к зданию «Киевэнерго» с плакатами в поддержку блокады Донбасса. Об этом передает в воскресенье, 19 февраля, агентство «Укринформ».

Сообщается, что собравшиеся «жгут предметы, похожие на дымовые шашки, также слышны взрывы то ли от петард, то ли от взрывпакетов». Всего в колонне, которая пришла к зданию после проведения вече на Майдане Незалежности, насчитывается несколько сотен человек, отмечает агенство.

Участники акции держат в руках плакаты с надписями «Поддерживаю торговую блокаду» и выкрикивают лозунг «Банду геть!» («Банду долой!»). Здание «Киевэнерго» оцеплено полицией.

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С конца января ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру») и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, блокируют вывоз угля из региона. Сначала они перекрыли железнодорожные пути, а потом и автомобильную дорогу.

Из-за этого с 17 февраля на Украине введен чрезвычайный режим в энергетике. Он будет действовать в течение месяца и может быть продлен еще на один. Компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.