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Депутат Рады пострадал в ходе стычек с киевской полицией

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В Киеве в ходе столкновений между протестующими и полицией пострадал депутат Верховной Рады Егор Соболев. Фотографию со следами крови на лице он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Поздравляю президента Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Стянули в район Банковой несколько тысяч правоохранителей. Им удалось разорвать митинг людей, которые выступают против торговли с оккупированными территориями, нескольких задержать, нескольких сделать клиентами скорой... Блестящая победа новой полиции вместе с нацгвардией», — написал Соболев. (Оккупированными территориями Украина называет отдельные районы Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»).

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что пять митингующих были задержаны. Депутат Рады и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко сообщил в Facebook, что правоохранители задержали лидера Добровольческого движения запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Николая Коханивского, парламентария доставили в Шевченковское отделение полиции. «Его и еще несколько оуновцев перед арестом пытались ставить на колени», — добавил он.

Также, по данным Крищенко, пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Работник скорой помощи сообщил о не менее десяти раненых демонстрантах в результате потасовок, передает РИА Новости. Эту информацию подтвердили добровольцы Красного Креста.

На данный момент, как сообщили в пресс-службе киевской полиции, ситуация стабилизировалась. «Полиция продолжает обеспечивать общественный порядок», — уточнили правоохранители.

Ранее в воскресенье, 19 февраля, радикально настроенные участники митинга третьей годовщины Майдана — массовых протестных акций в столице Украины и ряде других городов зимой 2013-2014 годов — попытались попытались пройти на Банковую улицу (там находится администрация президента Украины). Правоохранители препятствовали им, в результате между протестующими и полицией начались столкновения.

До этого сотни активистов пришли к зданию «Киевэнерго» с плакатами в поддержку блокады Донбасса. Они подожгли дымовые шашки.

Ветераны АТО (антитеррористической операцией называют в Киеве попытку силового подавления протестов на юго-востоке страны — прим. «Ленты.ру») и депутаты, выступающие против торговли с Донбассом, с конца января блокируют вывоз угля из региона. Первоначально они перекрыли железнодорожные пути, а затем и автодорогу.

С 17 февраля власти Украины ввели в энергетике чрезвычайный режим. Он будет действовать в течение месяца и может быть продлен еще на один. Компания «Укрэнерго» получила право веерных отключений электроэнергии и регулирования графиков аварийного отключения.

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