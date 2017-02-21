Участники митинга на Майдане отправились на автобусе блокировать Донбасс

Депутат Верховной Рады Украины Семен Семенченко заявил, что демонстранты, пришедшие на митинг в честь годовщины Майдана, отправились на автобусе в Донбасс, чтобы принять участие в торговой блокаде региона. Об этом во вторник, 21 февраля, парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

«Киевляне поддержали Штаб блокады торговли с оккупантами. С Майдана на редуты блокады пошел первый автобус с добровольцами», — написал он.

Во вторник у здания Верховной Рады собрался митинг в поддержку торговой блокады Донбасса, передает «Страна». В акции принял участие депутат Владимир Парасюк. Двумя днями ранее в центре Киева сотни людей, собрались на демонстрацию по случаю третьей годовщины Майдана (массовых протестных акций на площади Независимости — майдане Незалежности в Киеве и других городах Украины зимой 2013-2014 годов). Они устроили митинг у здания «Киевэнерго» с плакатами в поддержку блокады Донбасса.

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17 февраля сообщалось, что блокпост противников торговли Украины с Донбассом около Бахмута был окружен спецназом. Активисты заявили, что будут сопротивляться при попытке штурма и отомстят украинским властям.

В конце января ветераны силовой операции Киева на юго-востоке Украины и депутаты, выступающие против торговли с ДНР и ЛНР, перекрыли узловые железнодорожные пути в Донбасс, а затем и автодорогу. Из-за прекращения поставок угля Киев был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации в энергетике.