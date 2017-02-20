В Киеве разглядели возвращение «титушек»

В центре Киева во второй половине дня начали собираться «титушки». Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает «Страна».

«Молодые люди в спортивных костюмах и темных шапочках собираются группками у метро "Крещатик"», — передают корреспонденты, освещающие акции протеста на площади Независимости. По их словам, таких компаний, состоящих из 10-15 человек, на Крещатике много. «Все по классике: прячут лица и не говорят на камеру», — отмечают журналисты.

Также молодые люди спортивного типа были замечены в окрестностях Бессарабского рынка и других районах города. «Завод "Росинка". Киев. Улица Эжана Потье. 5 автобусов титушек с номерами Днепра. Метро "Арсенальная" полный набор титушек. Еще подвозят», — написал на своей странице в Facebook пользователь Анатолий Бурбеза.

Днем ранее стало известно, что в Киеве в ходе столкновений между протестующими и полицией пострадал депутат Верховной Рады Егор Соболев. Фотографию своего окровавленного лица он опубликовал в соцсетях. «Блестящая победа новой полиции вместе с нацгвардией», — написал парламентарий.

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В свою очередь начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил о задержании пяти митингующих, среди которых был лидер Добровольческого движения запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН) Николай Коханивский.

19 февраля участники митинга третьей годовщины Майдана — массовых протестных акций в столице Украины и ряде других городов зимой 2013-2014 годов — попытались пройти к зданию администрации президента Украины. Правоохранители препятствовали им, в результате между протестующими и силовиками начались столкновения.

«Титушками» на Украине с 2013 года называют молодых людей спортивного телосложения, используемых в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок и прочих акций с применением физической силы.