Участники блокады Донбасса обвинили СБУ в крышевании торговли с ДНР и ЛНР

Участники блокады Донбасса обвинили первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Демчину в крышевании торговли с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает издание «Голос» со ссылкой на активистов Виктора Зайко и Сергея Теличенко.

«Демчина крышует торговлю с неподконтрольными территориями и получает откаты за каждую поставку», — утверждает Зайко.

По словам Теличенко, сотрудники СБУ угрожают участникам блокады возбуждением уголовных дел и физической расправой. «Каждый день блокады приносит Демчине и его пособникам миллионные убытки», — говорит активист.

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Зайко и Теличенко заверяют, что Демчина действует по указанию главы фракции «Блока Петра Порошенко» в Верховной Раде Игоря Кононенко.

Днем ранее в Киеве сотни демонстрантов, собравшихся на митинг по случаю третьей годовщины Майдана — массовых протестных акций в столице Украины и ряде других городов зимой 2013-2014 годов — пришли к зданию «Киевэнерго» с плакатами в поддержку блокады Донбасса. Участники акции подожгли дымовые шашки.

17 февраля сообщалось, что блокпост противников торговли Украины с Донбассом около Бахмута был окружен полицейским спецназом. Активисты заявили о готовности ответить насилием на попытку штурма.

В конце января ветераны силовой операции Киева в Донбассе и депутаты, выступающие против торговли с ДНР и ЛНР, заблокировали узловые железнодорожные пути в Донбасс, а затем и автомобильную дорогу. Из-за прекращения поставок угля в украинской энергетике сложилась критическая ситуация — Киев был вынужден ввести режим чрезвычайной ситуации в отрасли.