В Совфеде усомнились в возможности импичмента Порошенко

Импичмент президента Украины Петра Порошенко маловероятен, несмотря на то, что под его руководством уровень жизни украинцев опустился до показателей страны третьего мира. Такую точку зрения высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов в пятницу, 23 июня, передает RT.

«Законопроект они [фракция Верховной Рады "Батькивщина"] внесли, но у Тимошенко (Юлии Тимошенко — лидера партии — прим. "Ленты.ру") нет мощного парламентского потенциала, нет такой объединенной оппозиции, которая способна была бы смести Порошенко с этой должности», — сказал сенатор.

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При этом отметил, что и украинский народ, и «политический класс, который вместе с Порошенко участвовал в государственном перевороте в 2014 году» понимают, что действующий глава государства не способен управлять страной.

Ранее в пятницу сообщалось, что Юлия Тимошенко поддержала идею импичмента Порошенко. Политик заявила, что его нужно было отстранить от должность, когда он «начал зарабатывать на войне вместе со своим коррумпированным окружением».

22 июня Киевский областной совет высказался за принятие Радой механизмов, регламентирующих импичмент главы государства. Инициатором выступила фракция «Батькивщины». Документ поддержали 57 из 62 депутатов.

В апреле 2016-го с подобной инициативой выступил глава фракции Радикальной партии в Раде Олег Ляшко. Он призвал отстранить Порошенко от должности из-за информации об обнаружении у него офшорных компаний и счетов.