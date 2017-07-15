Депутата Рады арестовали с правом залога в два миллиона долларов

Суд в Киеве постановил арестовать на два месяца депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока», бывшего мэра Харькова Михаила Добкина. Об этом сообщает в субботу, 15 июля, «112 Украина».

Печерский районный суд украинской столицы также установил сумму залога в 50 миллионов гривен (113,5 миллиона рублей, или более 1,9 миллиона долларов).

«Я понял, что из всего того, что просили прокуроры, их не удовлетворили только в размере залога: со 150 миллионов уменьшили до 50. Я не понимаю, к чему привязка, откуда эти суммы. Я понял, что меня не берут сразу под стражу, дают мне пять дней как альтернативу внести залог, а если я не внесу, меня арестуют», — рассказал Добкин журналистам после заседания.

Он отметил, что не будет вносить требуемую сумму, поскольку не имеет таких денег. «Лично я не буду. Если залог не будет внесен, значит, приготовлюсь. Я и настраивался на худший вариант», — пояснил парламентарий.

Материалы по теме Восставшие из Рады Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности

Обвинение просило изменить Добкину меру пресечения на арест, поскольку считает, что депутат может влиять на ход расследования. Нардеп же просил отпустить его под личное обязательство.

14 июля Генпрокуратура вручила Добкину подозрение по статьям «Мошенничество» и «Превышение служебных полномочий». Депутат рассказал, что сдал следователю все свои паспорта и не намерен покидать Украину. Днем ранее Верховная Рада дала согласие на привлечение парламентария к уголовной ответственности, его задержание и арест.

Генпрокуратура усмотрела в действиях бывшего мэра Харькова признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью незаконного завладения 78 гектарами земельных участков в городе. Их нормативная стоимость превышает 220 миллионов гривен (более 500 миллионов рублей).