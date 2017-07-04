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Восставшие из Рады

Почему Генпрокуратура Украины хочет массово лишать депутатов неприкосновенности

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Генпрокуратура Украины уже несколько недель ведет нелегкий процесс по лишению сразу шести народных депутатов Верховной Рады неприкосновенности. Официальные представления от ведомства находятся в парламенте Украины, а глава надзорного ведомства Юрий Луценко 2 июля заявил о достаточном количестве собранных доказательств вины парламентариев, анонсировав шоу с демонстрацией компрометирующих аудио- и видеозаписей. Кто из депутатов может попасть под раздачу и в чем политическая подоплека этих событий — разбиралась «Лента.ру».

Шестеро под ударом

Активная фаза атаки ведомства на депутатов парламента началась 21 июня. В этот день Юрий Луценко одно за другим официально внес в Раду представления на снятие иммунитета сразу с пятерых народных депутатов. Интересно, что получившие «черную метку» избранники принадлежат к разным фракциям и депутатским группам, а большинство из них формально относится к правящей коалиции.

Под давление Генпрокуратуры попали представитель Радикальной партии Андрей Лозовой (по результатам проверки электронной декларации подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 1,846 миллиона гривен — более четырех миллионов рублей); депутат группы «Воля народа» Олесь Довгий, известный как правая рука Леонида «Космоса» Черновецкого в бытность того мэром Киева (подозревается в манипуляциях с земельными участками как раз в период работы секретарем Киевсовета в 2007 году), а также представитель «Народного фронта» Евгений Дейдей, в недалеком прошлом — координатор так называемого добровольческого батальона «Киев-1», советник главы МВД Арсена Авакова (в действиях Дейдея прокуратура заметила признаки незаконного обогащения на сумму 6,1 миллиона гривен — почти 14 миллионов рублей).

Отдельно стоит выделить представления на депутатов фракции «Блок Петра Порошенко» Бориса Розенблата и фракции «Народный фронт» Максима Полякова. Формально их подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взяток. Первого — в сумме 280 тысяч долларов, второго — в 7,5 тысячи долларов. Эти парламентарии фигурируют в так называемом «янтарном деле». Буквально накануне подачи представлений глава Антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Розенблат и Поляков якобы вносили за взятки изменения в законодательство по добыче янтаря, получая денежные средства от некоего представителя предприятия — нерезидента Украины.

За день до этого сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали охранника Розенблата по обвинению в незаконном получении 200 тысяч долларов, а еще через несколько дней Луценко внес в парламент и шестое представление — на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от «Оппозиционного блока» Михаила Добкина. Генпрокуратура усмотрела в действиях бывшего мэра Харькова признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 гектарами земельных участков в городе нормативной стоимостью свыше 220 миллионов гривен — более 500 миллионов рублей. Дело серьезное, но традиционно не обошлось без паясничества: видимо, с целью потроллить давнего политического врага Луценко в своем заявлении о представлении назвал политика «ДоПкиным».

«Очень профессиональный в стране генеральный прокурор. Не может без ошибки написать фамилию народного депутата, с которого просит ВР снять депутатскую неприкосновенность и дать согласие на арест. Или он к вечеру очень устал, или это какой-то другой депутат. В любом случае я в Украине, уезжать не собираюсь и готов ответить на любые претензии ГПУ», — отреагировал парламентарий.

Да и другие подозреваемые не отмалчивались, выдавая комментарии один хлеще другого. Например, депутат Поляков заявил, что глава НАБУ Артем Сытник (это ведомство активно участвует в расследовании «янтарного дела» вместе с ГПУ; силовики также заявили, что им помогает американская ФБР)… изнасиловал президента Зимбабве. «Пусть придет Сытник и расскажет, что он не насиловал. Такое обвинение в отношении меня — это гопники, дикари… У них горит земля под ногами… Они понимают, что у них нет никакой работы. Они провалили всю работу, и час их расплаты будет очень скоро», — возмутился народный избранник.

В схожем стиле высказываются и остальные, не упуская возможности перейти в контратаку. «На самом деле смешно. Я так понимаю, мы поймали, видимо, всех коррупционеров в стране. Осталось только добровольцев начать сажать», — прозрачно намекал на последствия гонений депутат и «комбат» Дейдей еще в мае, когда впервые появилась информация о деле против него.

«Все должно быть четко»

В аппарате Верховной Рады практически сразу же подтвердили, что все заявления Луценко подтверждаются реальными документами, которые уже переданы на рассмотрение регламентного комитета парламента. Нюанс в том, что 14 июля Рада должна уйти на летние каникулы до сентября, а процесс лишения депутатской неприкосновенности отнюдь не быстрый. Например, только регламентный комитет может рассматривать вопрос до 20 дней, а ведь есть и другие бюрократические препятствия. Несоблюдение процедуры в столь масштабном конфликте явно выйдет боком, о чем отдельно заявил спикер Рады Парубий на брифинге: «В этих вопросах четко должна быть соблюдена процедура… Я буду добиваться, чтобы процедура по каждому представлению была соблюдена, а согласно процедуре каждое отдельное представление должно рассматриваться в зале отдельно и голосоваться отдельно».

По предварительному прогнозу главы парламента, Рада может заняться снятием иммунитета 13 июля, за день до каникул. Насколько результативными могут быть голосования в каждом конкретном случае, Парубий благоразумно не прогнозировал. Текущая же неделя будет полностью посвящена баталиям в том самом регламентном комитете — ключевом в вопросах лишения депутатской неприкосновенности. Ожидается, что с 3 июля депутаты комитета при личном участии генпрокурора и главных антикоррупционеров страны будут рассматривать по одному представлению в день. Надо отметить, что в составе этого самого комитета нет широко известных и скандальных депутатов, как нет и доминирующего влияния какой-либо политической силы.

Гроза депутатов и министров

Сейчас Юрий Луценко бравирует в своем фирменном стиле, обещая осенью не только новые представления на депутатов, но и неприятности бывшим и действующим министрам правительства. «Я не могу исключить как новых представлений на народных депутатов, так и действий относительно действующих министров… Сейчас проводится следствие в отношении многих фигурантов, в том числе у нас есть вопросы и к действующим, и к бывшим министрам», — заявил он в телеинтервью 2 июля. Впрочем, никаких фамилий не назвал, а несколькими днями ранее, рассуждая о возможности других дел, заявил, что не может объяснить детали, «чтобы не помогать этим деятелям». Понятно, однако, что осенний «прорыв» напрямую зависит от того, с каким успехом закончится летний раунд борьбы: если Луценко потерпит сокрушительное поражение, следующие его потуги всерьез уже никто не воспримет.

Исход этого дела для каждого депутата пока непредсказуем — слишком много факторов влияния в этой ситуации, причем большинство — «подковерные», неизвестные широкой публике. Но в целом в интересах власти — главным образом кума Луценко Петра Порошенко — довести начатое до конца если не полностью, то в значительной степени. Главные бонусы для главы государства — порадовать Запад деятельностью антикоррупционных структур, к эффективности которых у «партнеров» Киева накопилось множество вопросов, а также припугнуть нелояльных парламентариев накануне осеннего политического сезона, который обещает быть насыщенным и скандальным даже по украинским меркам.

Осенью парламент рассмотрит ряд резонансных реформ, внедрения которых требует МВФ: медицинскую, пенсионную и прочие. Лишние голоса здесь президенту не помешают. Да и о президентской кампании, которая по сути уже в разгаре, забывать не стоит. Лояльность и управляемость Рады — это то, что Порошенко сейчас нужно в первую очередь. Именно в этом контексте следует рассматривать недавнюю инициативу администрации президента о внесении изменений в конституцию, касающихся снятия депутатской неприкосновенности.

Нужно отметить, что большинство экспертов пока настроены скептически, подчеркивая явную недостаточность и спорность доказательной базы, особенно в случаях Довгого и Добкина, ведь речь идет о событиях едва ли не десятилетней давности. Да, в Генпрокуратуре научились монтировать эффектное «кино» с целью впечатлить избирателя, но сколько уже такого рода обвинений при ближайшем рассмотрении оказались абсолютно несостоятельными... Для бывшего мэра Харькова ситуация особенно тяжелая: слишком специфические отношения у него с теми, кто инициировал весь процесс. Но нельзя забывать классическую истину: «сдавая» коллегу по цеху, каждый украинский депутат должен помнить, что в следующий раз могут прийти за ним.

3 июля регламентный комитет Рады отказался согласовать представление прокуратуры на привлечение к ответственности Дейдея. «Тебе не стыдно?» — обратился Луценко к депутату, зачитывавшему решение. Генпрокурор, впрочем, пообещал обратиться с повторным запросом: надзорное ведомство сдаваться не намерено.

Николай Подгорный (Киев)

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