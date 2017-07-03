Во двор Верховной Рады заехала бронетехника

Во двор Верховной Рады Украины заехала бронетехника. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщил на своей странице в Facebook директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой.

«Только что заехала бронетехника. 07:10 утра, 3 июля 2017 года. К чему готовимся? Может, похвастаться выставочными образцами достижений оборонпрома? Или протолкнуть русификаторские законы о языке и об образовании? Или Банковая (администрация президента — прим. «Ленты.ру») готовит какой-то сюрприз?» — написал Ницой.

В апреле стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение бронированный автомобиль «Козак-2», прозванный пользователями соцсетей «гробом на колесах». «Как всегда, в службах Украины делают видимость работы и отмывают средства», — критиковали технику в Facebook.