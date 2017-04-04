ВСУ приняли на вооружение нареченный «гробом на колесиках» броневик

Бронированный автомобиль «Козак-2», прозванный пользователями соцсетей «гробом на колесах», поступил на вооружение в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом говорится в сообщении НПО «Практика».

Отмечается, что «Козак-2» предназначен для перевозки личного состава, образцов вооружения, военных грузов и имущества по всем типам дорог и местности; огневой поддержки личного состава в бою, а также для защиты экипажа и перевозимого личного состава от огня стрелкового оружия калибром 7,62 миллиметра, осколков боеприпасов и мин. Подчеркивается, что защита бронеавтомобиля способна выдержать взрыв, мощность которого эквивалентна шести килограммам тротила.

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Издание «Страна.ua» сообщает, что в соцсетях раскритиковали характеристики «Козака-2». «На двух мостах разместили автомобиль длиной 7 метров и высотой 2,7 метра, массой 15 тонн. Для сравнения БТР-80 на 4 мостах — 13.5 тонн, длина достигает 7,65, высота — 2,3 метра. Зачем делать гробы на колесиках? Как всегда, в службах Украины делают видимость работы и отмывают средства», — написала одна из пользовательниц Facebook. Другой пользователь назвал транспортное средство «мишенью на колесах».

В конце октября 2016-го у разработчиков в Киеве была похищена украинская «инновационная» боевая машина поддержки пехоты «Азовец». Утверждалось, что техника способна противостоять «почти всем известным боеприпасам». Разработку украинских военных после презентации оценил зампред российского правительства Дмитрий Рогозин, курирующий, в частности, оборонзаказ и военно-техническое сотрудничество. «ВПК Украины инновационно изготовил новый танк из мусорных контейнеров», — написал вице-премьер в Twitter.