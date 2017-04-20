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МИД России назвал важным отказ суда ООН поддержать заявления Киева по Крыму

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МИД России считает важным, что Международный суд ООН в Гааге при рассмотрении иска Украины не поддержал заявления Киева о статусе Крыма. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати внешнеполитического ведомства в Facebook.

«Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства, — отметили в МИД. — Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны. Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке», — пояснили в МИД.

Ранее Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении России. Согласно постановлению, Россия должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. В частности, суд обязал разрешить деятельность запрещенного в стране непризнанного крымско-татарского меджлиса.

Рассмотрение иска началось 6 марта. Глава украинской делегации, замминистра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции и кибератаках. Кроме того, Киев считает, что Россия дискриминирует крымских татар и украинцев в Крыму.

Москва передала в Международный суд ООН документы, в которых выражена позиция России о конфликте в Донбассе. Украина также решила направить в Гаагу всю непубличную переписку с российскими властями за почти три года.

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