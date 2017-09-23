Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше спецпредставителя США по Украине

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) заявил, что целый час от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова общался со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом в субботу, 23 сентября, он сообщил RT.

«Сейчас мы подготовим материал, раз уж они решили сыграть на опережение. Но там час разговора, где человек обсуждает все стратегические вопросы относительно того, как США будут смотреть на Россию, Донбасс, — все это там есть. Но заявление о том, что не получилось, звучит абсурдно», — сказал Столяров.

Он добавил, что разговор с Волкером будет опубликован в ближайшее время. «Мы затрагивали с ним стратегические вопросы, касающиеся Украины, России, минских соглашений. Волкер, видимо, это Порошенко слил», — отметил пранкер.

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Ранее в субботу в пресс-службе СНБО сообщили, что российский пранкер пытался поговорить с Волкером, но был разоблачен. По данным ведомства, в последнее время подобные провокации участились. «Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене», — добавили в пресс-службе.

16 августа российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица Турчинова пообщались с генеральным директором предприятия «Южмаш» Сергеем Войтом. Аудиозапись разговора опубликовало издание Вести.Ru. Из нее следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР. Войт допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.