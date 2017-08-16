Глава «Южмаша» назвал пранкерам возможные пути утечки ракетных технологий в КНДР

КНДР могла получить технологию украинских ракетных двигателей через Китай либо через конструкторское бюро «Южное», предполагает генеральный директор предприятия «Южмаш» Сергей Войт. Такие версии он выдвинул в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). Аудиозапись разговора опубликовало издание Вести.Ru.

Пранкеры общались с Войтом от лица секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Лексус потребовал от главы «Южмаша» предоставить информацию об источниках утечки технологий в Северную Корею.

Войт заявил, что «Южмаш» только «по мелочам» начал работать с КНДР, но КБ «Южное» сотрудничает с Пхеньяном более 14 лет и более 20 лет — с Пекином. «Мы туда не вхожи, честно говоря. Мы этим никогда не занимались. Они работают с ними по всем этим делам. Может быть, что-то через Китай могло уйти, я так думаю. Это мои предположения», — сказал топ-менеджер.

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Он добавил, что считает «Южное» слабым звеном, а на его предприятии подозревать некого. «А они ездят [за границу], у них контакты. Надо с ними поработать, чтобы они меньше трындели», — добавил глава «Южмаша».

Официальный Киев допускает возможность того, что Пхеньян мог получить украинские ракетные двигатели от России. В Москве эти заявления пока не комментировали, однако 15 августа вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал мнение, что в Северной Корее вряд ли могли скопировать изготовленные на Украине ракетные двигатели. Также чиновник уверен, что запустить производство подобных агрегатов невозможно без украинских специалистов.

14 августа в статье The New York Times со ссылкой на источники в американском разведывательном сообществе и экспертов Международного института стратегических исследований сообщалось, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского «Южмаша». Предположительно, они созданы на основе тесного знакомства с конструкцией и технологией жидкостных двигателей, которые применялись на советских баллистических ракетах, разработанных в КБ «Южное» и производившихся на «Южмаше».