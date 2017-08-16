В «Южмаше» прокомментировали разговор с пранкерами о двигателях для КНДР

Генеральный директор предприятия «Южмаш» Сергей Войт в разговоре с пранкерами не говорил о сотрудничестве с КНДР, речь шла о деловых контактах с Южной Кореей. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«КБ "Южное" много лет сотрудничает с Республикой Корея. С недавних пор в это сотрудничество был вовлечен и "Южмаш". Первые контракты были успешно выполнены. При этом ни о каком сотрудничестве "Южмаша" или КБ "Южное" с предприятиями и организациями Северной Кореи речь никогда не шла», — отмечается в публикации.

Там утверждается, что ничего сенсационного и, тем более, скандального из уст руководителя «Южмаша» не прозвучало. «Авторы сюжета попытались путем передергивания слов Войта создать впечатление, что, говоря о сотрудничестве КБ "Южное" и Кореи, имелось в виду сотрудничество с КНДР. Это не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

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Ранее 16 августа издание Вести.Ru опубликовало аудиозапись разговора Сергея Войта с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), которые общались от лица секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова. Войт заявил, что КБ «Южное» более 20 лет сотрудничает с Пекином. «Мы туда не вхожи, честно говоря. Мы этим никогда не занимались. Они работают с ними по всем этим делам. Может быть, что-то через Китай могло уйти, я так думаю. Это мои предположения», — сказал топ-менеджер.

Двумя днями ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».