Главе «Южмаша» посоветовали говорить по спецсвязи после розыгрыша пранкеров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов отреагировал на розыгрыш пранкерами от его лица генерального директора предприятия «Южмаш» Сергея Войта. Об этом он написал в среду, 16 августа, на своей странице в Facebook.

«Это была еще одна неудачная попытка российских специалистов по организации провокаций скомпрометировать наше ракетостроительное предприятие», — заявил Турчинов.

Для предотвращения подобных инцидентов он посоветовал «всем украинским чиновникам при обсуждении государственных вопросов всегда пользоваться средствами национальной спецсвязи». Секретарь СНБО отметил, что «российские провокаторы» не имеют к ним доступа.

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Ранее 16 августа была опубликована аудиозапись разговора Войта с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом). Они общались от лица Турчинова. Войт заявил, что КБ «Южное» более 20 лет сотрудничает с Пекином, и допустил, что какая-то информация по произведенным на Украине двигателям «через Китай могла уйти» в КНДР. «Это мои предположения», — сказал топ-менеджер.

Двумя днями ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».