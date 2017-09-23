На Украине заявили о попытке российского пранкера разыграть Госдеп

Российский пранкер от имени секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова пытался поговорить со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. Об этом в субботу, 23 сентября, информирует пресс-служба СНБО.

«Вчера от имени Турчинова российский пранкер пытался связаться со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, но был разоблачен американским дипломатом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в последнее время подобные провокации участились. «Их цель — попытка дезавуировать успехи украинской власти на международной арене», — добавили в пресс-службе.

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16 августа российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от лица Турчинова пообщались с генеральным директором предприятия «Южмаш» Сергеем Войтом. Аудиозапись разговора опубликовало издание Вести.Ru. Из нее следует, что в ходе беседы затрагивалась тема возможной поставки двигателей для ракет КНДР. Войт допустил, что ракетные двигатели компании могли попасть в КНДР через территорию Китая.

Двумя днями ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в американском разведсообществе и экспертов Международного института стратегических исследований (IISS) сообщила, что на новейших баллистических ракетах, испытанных КНДР в последнее время, стоят двигатели, технология которых могла быть получена с украинского завода «Южмаш».