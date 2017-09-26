Порошенко назвал невозможным участие России в миротворческой миссии в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что участие России в миротворческой миссии в Донбассе невозможно. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBC.

«Невозможно, чтобы Россия могла быть частью миротворческой миссии, потому что Россия является стороной конфликта. Россия

— агрессор. У нас нет дискуссий по этому поводу», — сказал Порошенко.

Также украинский президент назвал «абсолютно неприемлемым» предложение России о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе. «Россия хочет использовать миротворцев как своего рода телохранителей для наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, что противоречит уставу ООН», — указал он.

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Ранее в понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев готов в ближайшее время внести в Совбез ООН собственный проект резолюции об охранной миссии организации в Донбассе. Он отметил, что Украина сперва согласует позицию с иностранными партнерами.

В четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах в Донбассе. В проекте содержится требование включить формулировку «операция по принуждению к миру» или «операция по восстановлению мира».

20 сентября украинский президент Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Киев нуждается в помощи миротворцев Организации Объединенных Наций. В ходе выступления он в очередной раз обвинил Россию в вооруженной агрессии.

18 сентября постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Вашингтон и Киев не готовы работать по тексту подготовленного Россией проекта резолюции о размещении миротворческой миссии, пишет RT.

5 сентября российский президент поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе.