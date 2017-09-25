Киев заявил о скором внесении в ООН проекта резолюции по миротворцам в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV заявил, что Киев готов в ближайшее время внести в Совбез ООН собственный проект резолюции об охранной миссии организации в Донбассе.

Также он отметил, что Украина сперва согласует позицию с иностранными партнерами. «Сначала — общая позиция с "Большой семеркой", с ЕС, Китай тоже важен (…). Только потом мы пойдем с нашей резолюцией», — сказал Климкин.

«Логика очень проста: или мы делаем проект с правильным мандатом, с полным выходом на границу, с полным контролем территории, с разоружением тех, кто там останется, — наемников, и с выводом оружия или это будут другие последствия для России — и в смысле политического давления, и, надеюсь, санкции», — добавил Климкин.

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В четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к российской делегации, сообщила о внесении Украиной в Совбез ООН своего проекта резолюции о миротворцах в Донбассе. В проекте содержится требование включить формулировку «операция по принуждению к миру» или «операция по восстановлению мира».

20 сентября украинский президент Петр Порошенко на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке заявил, что Киев нуждается в помощи миротворцев Организации Объединенных Наций. В ходе выступления он в очередной раз обвинил Россию в вооруженной агрессии.

18 сентября постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что Вашингтон и Киев не готовы работать по тексту подготовленного Россией проекта резолюции о размещении миротворческой миссии, пишет RT.

5 сентября российский президент поручил МИД внести в Совет Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев международной организации на линии соприкосновения в Донбассе.