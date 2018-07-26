Стали известны новые подробности дела Марии Бутиной

Следующее судебное заседание по делу россиянки Марии Бутиной, арестованной в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государств, состоится 10 сентября. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На слушаниях, которые прошли в суде Вашингтона в среду, 25 июля, судья предупредила адвокатов гражданки России, что в случае, если СМИ будут предоставлены комментарии, то это будет рассматриваться как попытка помешать беспристрастному рассмотрению дела.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», сторона обвинения вплоть до 8 сентября будет разбираться в том, какие из собранных файлов, содержащих терабайты данных, можно делать публичными, а какие следует засекретить.

В свою очередь защита намерена подать ходатайство о снятии с россиянки обвинений.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Мария Бутина отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, россиянка передала в сенат восемь тысяч документов и прошла 8-часовой допрос.

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