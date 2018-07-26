Арестованную в США Бутину заподозрили в связи с Рокфеллерами

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинению в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства, обращалась за помощью к наследнику семьи миллиардеров Рокфеллеров Джорджу О'Нилу. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Бутина обсуждала с ним идею проведения «дружеских ужинов». На них планировалось приглашать влиятельных американцев и россиян, активно участвующих в политической жизни своих стран. О'Нил, поясняет издание, согласился помочь с организацией этих встреч.

В апреле 2017 года, уточняет агентство, наследник Рокфеллеров устроил один из таких ужинов, на который позвал нескольких чиновников и парламентариев из России и США.

По данным Bloomberg, О'Нил всегда был заинтересован в связях и партнерстве с Москвой.

О задержании Бутиной сообщалось 16 июля. Отмечалось, что она встречалась с высокопоставленными американскими чиновниками администрации бывшего президента Барака Обамы. Предполагается, что Бутина работала по распоряжению официального лица российского правительства, который находится под санкциями США. Россиянке в случае признания ее вины грозит до 15 лет тюрьмы. Она отвергает все обвинения в свой адрес. По словам ее адвоката, женщина передала в сенат восемь тысяч документов и прошла восьмичасовой допрос.

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