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Байден потребует в суде побыстрее признать его победителем на выборах

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Jim Bourg / Reuters

Команда демократа Джо Байдена, который, по данным СМИ, победил на президентских выборах в США, рассматривает возможность подать в суд на Управление общих служб (GSA), которое оттягивает официальное объявление результатов. Об этом сообщает Reuters.

Известно, что именно Управление общих служб ответственно за переходный период и передачу полномочий от уходящего президента к следующему. Для начала этой процедуры необходимо официальное признание победителя, чего и требуют в штабе Байдена сделать побыстрее.

Ранее сообщалось, что глава GSA Эмили Мерфи отказывается подписать соответствующее письмо, пока действующий президент США Дональд Трамп не обжалует итоги выборов в ключевых штатах. Без решения Мерфи Байден и его команда не начнут получать финансирование и не начнут коммуникацию с ведомствами

7 ноября Байден, набравший 290 голосов выборщиков при необходимых 270 и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд. Он считает, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны, «так как выборы еще не закончились».

Предыстория: В США назвали срок передачи полномочий Байдену
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