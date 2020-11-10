Эксперт рассказал о двойных стандартах в избирательной системе США

Избирательная система США является воплощением двойных стандартов и призвана защищать интересы исключительно белых империалистов. Так ее оценил американский политический активист Грег Баттерфилд, интервью с ним публикует The Capital News.

«Изначально коллегия выборщиков создавалась для того, чтобы защищать интересы рабовладельцев в южных штатах. Сегодня она служит той же самой цели: она поддерживает интересы крупного капитала и превосходство белой расы», — рассказал эксперт.

По его словам, существующая система позволяет более мелким штатам с белым населением, где живет мало представителей рабочего класса, иметь большее влияние в вопросе выбора главы государства, чем более крупным штатам, где проживает много представителей рабочего класса разных национальностей. Баттерфилд признал, что в новейшей истории США на выборах не было зафиксировано массовых фальсификаций, однако по-прежнему имеет место запугивание и подавление избирателей. В первую очередь речь идет об афроамериканцах, латиноамериканцах, гражданах азиатского происхождения, а также пожилых и малообеспеченных гражданах.

«Трамп (действующий президент США Дональд Трамп — прим. «Ленты.ру») пытался запугать избирателей, особенно чернокожих американцев и представителей других притесняемых национальных меньшинств, призывая своих белых сторонников-расистов — в том числе вооруженные фашистские группировки — "вести наблюдение" за ходом голосования», — пояснил активист.

Он также отметил, что США существенно ограничили присутствие на своих выборах иностранных наблюдателей, объясняя это тяжелой ситуацией с распространением коронавируса. В то же время, уверен эксперт, если бы подобные меры были приняты странами, которые в Вашингтоне считают противниками, американская сторона сразу подвергла бы их критике и усомнилась в легитимности происходящих там выборных процессов. «Соединенные Штаты стали бы лицемерно осуждать выборы в любой стране, попавшей в их "черный список", если бы там были приняты сходные меры. Причем независимо от того, кто находится в Белом доме — демократ или республиканец, Трамп или Байден», — подчеркнул Баттерфилд.

Он заявил, что «американский империализм часто лжет о выборах в других странах» и подвергает сомнениям высокую поддержку избранных президентов со стороны граждан, например, в России или Белоруссии. При этом в самих США аналогичные высокие показатели поддержки одного из кандидатов на пост главы государства признаком фальсификации выборов не считают.

7 ноября демократ Джо Байден, набравший 290 из необходимых 270 голосов выборщиков и обеспечивший тем самым себе победу, провозгласил себя избранным президентом США. В свою очередь Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидирующие позиции в ряде штатов через суд.