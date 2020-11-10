Трамп пообещал хорошие результаты после выборов

Президент США Дональд Трамп пообещал своим сторонникам хорошие результаты по итогам прошедших 3 ноября выборов. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, у его команды «есть большой прогресс». При этом непосредственно результаты должны появиться на следующей неделе. Трамп также призвал сделать Америку великой вновь. «Мы выиграем!» — добавил он.

Ранее сообщалось, что Трамп запланировал 30-дневную юридическую войну против результатов президентских выборов в стране. Команда юристов американского лидера готова подать до 10 судебных исков, чтобы доказать «фальсификации при подсчете голосов на выборах».

Штаб Трампа уже подал иски в Аризоне и Пенсильвании. В заявлениях говорится о нарушениях при подсчете бюллетеней, поданных по почте. По мнению Трампа, при таком голосовании не соблюдались принципы прозрачности.

Генеральный прокурор США Уильям Барр также постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллеги выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым лидером.