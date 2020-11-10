Кэти Перри поддержала голосовавших за Дональда Трампа и возмутила фанатов

Американская поп-певица Кэти Перри поддержала родственников, голосовавших за действующего президента США Дональда Трампа, и возмутила фанатов. Пост на эту тему она опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

После появления информации о победе демократа Джо Байдена на выборах артистка рассказала, что позвонила родным, которые выступали за кандидата от Республиканской партии Трампа, и напомнила, что любит их. «Семья на первом месте. Позвоните своим семьям сегодня. Счастливого воскресенья», — написала исполнительница.

Слова Перри возмутили ее подписчиков. «Честно говоря, богатые белые люди вроде тебя никогда не подвергаются риску, кто бы ни победил на выборах. Для вас это просто разница во мнениях, а для остальных из нас эти выборы во многом являются вопросом жизни и смерти. Так что нет, я не буду звонить родственникам, чтобы утешить их», — отреагировала пользовательница с ником rcohenn7.

Остальные комментаторы также указали на привилегированное положение певицы и назвали ее высказывание глупым. Они заявили, что могут иметь разногласия с родственниками по поводу предпочтений в еде или любимых шоу, но не готовы поддерживать тех, кто выступает за политику Трампа.

В сентябре Кэти Перри пожаловалась на преследования и угрозы от бездомного по имени Уильям Терри. Исполнительнице удалось добиться, чтобы в отношении мужчины был вынесен запретительный приказ. В ходатайстве 35-летняя звезда указала, что Терри также преследовал членов ее семьи.