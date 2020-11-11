В поздравлении Бориса Джонсона Байдену заметили слово «Трамп»

В поздравлении премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона кандидату от Демократической партии США Джо Байдену с победой на президентских выборах пользователи сети обнаружили проглядывающее на заднем фоне слово «Трамп». Об этом сообщает BBC News.

Увидеть оплошность можно, если изменить цвет фона картинки. Кроме того, в поздравлении можно заметить едва различимые слова «второй срок». Правительство Британии признало, что было подготовлено два поздравления разным кандидатам. «Из-за технической ошибки для заднего фона была использована картинка, приготовленная для другого сообщения», — оправдались представители Джонсона.

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Пост с поздравлением появился 7 ноября в Twitter британского лидера. «Поздравления Джо Байдену с его избранием на пост президента США и Камале Харрис с ее историческим достижением», — написал он. Джонсон назвал США самым важным союзником Великобритании. Он также добавил, что с нетерпением ждет совместной работы «по нашим общим приоритетам, от вопроса изменения климата до торговли и безопасности».

Байден, вероятнее всего, станет 46-м президентом США. В конце ноября ему исполнится 78 лет, он будет самым старым американским лидером в истории.

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