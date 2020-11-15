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Трампа уличили в игнорировании борьбы с коронавирусом

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Alex Brandon / AP

Президента США Дональда Трампа уличили в игнорировании борьбы с коронавирусом. Президент перестал уделять внимание этой проблеме в последние недели, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как рассказали собеседники издания, Трамп перестал заниматься вопросами, связанными с коронавирусом, за несколько недель до президентских выборов, переключив внимание непосредственно на них. В частности, президент стал игнорировать советы своих экспертов по здравоохранению и медицине. По словам одного из представителей администрации, регулярно информировать Трампа о ситуации с инфекцией в США перестали, а сам он почти не читает отчеты Деборы Биркс, координатора Белого дома по борьбе с коронавирусом.

Ранее Дональд Трамп заявил, что его администрация не будет вводить карантин из-за коронавируса ни при каких обстоятельствах.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Многие СМИ на основании статистических данных объявили победителем Байдена, однако Трамп отказался признавать поражение, заявляя, что результат соперника был обеспечен нечестным путем.

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